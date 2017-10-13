 İskoçya'da Mackay dönemi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    İskoçya'da Mackay dönemi

    İskoçya'da Mackay dönemi

    İskoçya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne 'ı getirdi.

    İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamın geçici olarak milli takımın başına getirildiği ve 9 Kasım'da Hollanda ile oynanacak dostluk maçına İskoçya'yı hazırlayacağı kaydedildi.

    Kariyerinde Watford, Cardiff City ve Wigan Athletic'i çalıştıran Mackay, İskoçya Futbol Federasyonunda bir yıldır performans direktörlüğü yapıyordu.

    Milli takımı 4 yıldır çalıştıran Gordon Strachan ile dün masaya oturan federasyon, karşılıklı anlaşarak 60 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:30
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