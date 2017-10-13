İskoçya'da Mackay dönemi
İskoçya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Malky Mackay'ı getirdi.
İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamın geçici olarak milli takımın başına getirildiği ve 9 Kasım'da Hollanda ile oynanacak dostluk maçına İskoçya'yı hazırlayacağı kaydedildi.
Kariyerinde Watford, Cardiff City ve Wigan Athletic'i çalıştıran Mackay, İskoçya Futbol Federasyonunda bir yıldır performans direktörlüğü yapıyordu.
Milli takımı 4 yıldır çalıştıran Gordon Strachan ile dün masaya oturan federasyon, karşılıklı anlaşarak 60 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:30
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“G.Saraylılık; saygı, sevgi ve güvendir”
Toplam 2
Yorum
Aslan G.SARAYLILIK SAYGI SEVGI VE GÜVENDIR DIYORSANIZ LÜTFEN BASKETBOL TAKIMINA 1 YIL DEGISTIRMEYELIM HERYIL KOMPLE OYUNCULAR DEGISTIRILIRMI?
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Messi'ye çılgın teklif!
Toplam 14
Yorum
AC milan Milyonlarca baba ailesi için aylarca çalışıp eve bir kaç yüz tl ile eve dönüyor bu durum da 180 milyon ne Dir? Futbol mu yoksA para mı
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 6
Yorum
NEW_FENERBAHCE volkanın ne suçu var burda? hareketi yapan talisca volkana niye soruşturma açılıyor?!!
İskoçya'da Mackay dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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