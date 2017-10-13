İskoçya'da Mackay dönemi

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamın geçici olarak milli takımın başına getirildiği ve 9 Kasım'da Hollanda ile oynanacak dostluk maçına İskoçya'yı hazırlayacağı kaydedildi.

Kariyerinde Watford, Cardiff City ve Wigan Athletic'i çalıştıran Mackay, İskoçya Futbol Federasyonunda bir yıldır performans direktörlüğü yapıyordu.

Milli takımı 4 yıldır çalıştıran Gordon Strachan ile dün masaya oturan federasyon, karşılıklı anlaşarak 60 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.