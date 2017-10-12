 Tesadüfün böylesi! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Tesadüfün böylesi!

    Tesadüfün böylesi!

    Genç futbolcuların yaşının büyütüldüğü dedikodularının ardından 'de ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

    U17 Milli Takımı'nın 7 futbolcusunun doğum tarihinin aynı gün olduğu anlaşıldı. 7 futbolcunun, Federasyon'a gönderilen kimlik kartlarında gösterilen doğum tarihinin 1 Ocak olması, akılları karıştırdı.

    İngiliz BBC'ye konuşan Eski Amerika Futbol Federasyonu Başkanı Anthony Kojo Williams, 26 futbolcunun yaşlarının olduğundan daha büyütüldüğünü iddia ederken bunu yapan tek ülkenin Nijer olmadığını söyledi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:09
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