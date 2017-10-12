Tesadüfün böylesi!
Genç futbolcuların yaşının büyütüldüğü dedikodularının ardından Nijer'de ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Nijer U17 Milli Takımı'nın 7 futbolcusunun doğum tarihinin aynı gün olduğu anlaşıldı. 7 futbolcunun, Federasyon'a gönderilen kimlik kartlarında gösterilen doğum tarihinin 1 Ocak olması, akılları karıştırdı.
İngiliz BBC'ye konuşan Eski Amerika Futbol Federasyonu Başkanı Anthony Kojo Williams, 26 futbolcunun yaşlarının olduğundan daha büyütüldüğünü iddia ederken bunu yapan tek ülkenin Nijer olmadığını söyledi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:09
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Erdoğan ile Tosic buluştu
Toplam 2
Yorum
07KARTAL TERBİYESİZLEŞME ADAM OL. KOCASI GÖRÜŞÜYORDUR ZATEN.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 21
Yorum
Kapimiz acik degil Ben 40 yillik fenerli birisi olarak Arda karakterinde bir oyuncunun Fenerbahce ye gelmesini istemiyorum.
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Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam
Toplam 2
Yorum
07KARTAL JÜBİLESİNİ BJK DA YAPMALI VE LİDER KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI DA TEKNİK KADROYA MONTE EDİLMELİ. ÇÜNKÜ DÜZGÜN DE BİR İNSAN.
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