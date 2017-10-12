İzlandalı Aron 'Pişman'son!
2013'te Dünya Kupası'nda oynamak için ABD'yi tercih eden İzlandalı Aron Johannsson, ABD'nin son maçta Dünya Kupası şansını kaçırmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
İzlanda ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise ABD Milli Takımı forması giyen Aron Johannsson oldu. 2013 yılında Dünya Kupası'nda forma giyme şansını daha yüksek olarak görüp ABD Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden 26 yaşındaki futbolcu, ABD'nin 2018 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'ne takılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
Johannsson, 2014 Dünya Kupası'nda ABD'nin Gana'yı 2-1 yendiği G Grubu ilk maçında 23. dakikada oyuna girmiş, turnuvada ABD'nin diğer maçlarını yedek kulübesinden takip etmişti.
ABD, son maçta sürpriz bir şekilde grubun belki de en zayıf halkası olan Trinidad & Tobago'ya 2-1 yenilerek play-off şansını dahi kaçırırken İzlanda, güle oynaya üst üste ikinci kez büyük bir turnuvada yer almaya hak kazandı. Öte yandan Johannsson hayalini gerçekleştirmedi de değil! ABD'nin 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer alan forvet oyuncusu, kupada G Grubu'nun ilk maçında ABD'nin Gana'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 23'te Jozy Altidore'un yerine oyuna dahil olmuştu.
ABD'de Brezilya'da gruptan çıkıp, Son 16'da Belçika'ya elenirken Johansson turnuvada bir daha forma giyememişti. Werder Bremen forması giyen ve ABD formasıyla 19 maça çıkıp 4 gol kaydeden Johannsson, İzlanda'nın Dünya Kupası vizesi almasıyal büyük bir şok yaşadığı kesin...
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:08
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Erdoğan ile Tosic buluştu
Toplam 2
Yorum
07KARTAL TERBİYESİZLEŞME ADAM OL. KOCASI GÖRÜŞÜYORDUR ZATEN.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 21
Yorum
Kapimiz acik degil Ben 40 yillik fenerli birisi olarak Arda karakterinde bir oyuncunun Fenerbahce ye gelmesini istemiyorum.
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Yönetim karar verdi: Atiba’yla yola devam
Toplam 2
Yorum
07KARTAL JÜBİLESİNİ BJK DA YAPMALI VE LİDER KİŞİLİĞİNDEN DOLAYI DA TEKNİK KADROYA MONTE EDİLMELİ. ÇÜNKÜ DÜZGÜN DE BİR İNSAN.
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