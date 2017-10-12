 İskoçya'da Strachan dönemi sona erdi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    İskoçya'da Strachan dönemi sona erdi

    İskoçya'da Strachan dönemi sona erdi

    İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör 'ın görevine son verildi.

    İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Strachan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve İskoç teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

    Açıklamada, milli takımda 4 yıldır görev yapan 60 yaşındaki teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:19
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