İskoçya'da Strachan dönemi sona erdi

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Strachan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve İskoç teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, milli takımda 4 yıldır görev yapan 60 yaşındaki teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Gordon Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.