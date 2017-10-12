İskoçya'da Strachan dönemi sona erdi
İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Gordon Strachan'ın görevine son verildi.
İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Strachan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve İskoç teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.
Açıklamada, milli takımda 4 yıldır görev yapan 60 yaşındaki teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi·ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Gordon Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:19
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
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Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
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şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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