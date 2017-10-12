"Futbol Messi'ye Dünya Kupası borçlu"
Arjantin'i attığı 3 golle Dünya Kupası'na götüren Messi'ye hocasından büyük övgü geldi...
Arjantinli teknik adam, "Hepimiz bilmeliyiz ki, Her şey Messi'ye bağlı olmamalı. Takıma Dünya Kupası'nda ona daha fazla yardımcı olmamız gerektiği anlattım" şeklinde konuştu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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