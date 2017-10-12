 "Futbol Messi'ye Dünya Kupası borçlu" – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    "Futbol Messi'ye Dünya Kupası borçlu"

    "Futbol Messi'ye Dünya Kupası borçlu"

    Arjantin'i attığı 3 golle Dünya Kupası'na götüren Messi'ye hocasından büyük övgü geldi...

    Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Messi Arjantin'e Dünya Kupası borçlu değil. Ama futbol Messi'ye Dünya Kupası borçlu." dedi.

    Arjantinli teknik adam, "Hepimiz bilmeliyiz ki, Her şey Messi'ye bağlı olmamalı. Takıma Dünya Kupası'nda ona daha fazla yardımcı olmamız gerektiği anlattım" şeklinde konuştu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
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