Panama tarih yazdı
2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Meksika, Kosta Rika ve Panama grupta ilk üç sırayı alarak ilk kez Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.
CONCACAF elemelerinde 10. ve son hafta maçları tamamlandı. Daha önce grup liderliğini garantileyen Meksika, deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta Honduras'a 3-2 yenilerek elemeleri mağlubiyetle kapadı.
Grubun sürpriz sonuçlarından birisi Trinidad Tobago'dan geldi. Son sırada yer alan Trinidad Tobago, Omar Gonzalez (kendi kalesine) ve Alvin Jones'un ilk yarıda attığı gollerle Dünya Kupası'na gitmek için sadece bir puana ihtiyacı olan ABD'yi 2-1 mağlup etti.
Grubu beşinci sırada tamamlayan ABD, 1986 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılamadı.
Rusya'ya gitmeyi garantileyen bir diğer ülke Kosta Rika ile karşılaşan Panama, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleyi 52. dakikada Gabriel Torres ve 88. dakikada Roman Torres'in golleriyle 2-1 kazandı. Panama, bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti.
Konuk ettiği lider Meksika'yı 3-2 yenerek grupta dördüncü sırada yer alan Honduras, play-off turuna kaldı. Honduras bu turda, Suriye'yi eleyen Avustralya ile karşılaşacak.
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|P
|Av
|Meksika
|10
|6
|3
|1
|21
|9
|Kosta Rika
|10
|4
|4
|2
|16
|6
|Panama
|10
|3
|4
|3
|13
|-1
|Honduras
|10
|3
|4
|3
|13
|-6
|ABD
|10
|3
|3
|4
|12
|4
|Trinidad Tobago
|10
|2
|0
|8
|6
|-12
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:06
-
''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda barcanin metafizik varlina gitme konuscam dedim,gitmedi size destek oldum ardayi alin dedim,tmmi dedim 3 güne kadar basinda görcem dedim ok
-
Oğuzhan el yaktı
Toplam 6
Yorum
bjk bjk bjk oguzhan'a kim teklif veriyorsa hemen satın kurtulun beş para etmez oğuzhan şişirilmeye çalışılan kocaman bir balondur..
-
''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda ardayi ben parlattim 2008 avr,sam,sinda barca juveyle oynadinda barcaya destek oldum juve benle oynar dedim,cl de barca kupayi kaldirmadan
Panama tarih yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.