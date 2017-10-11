 Panama tarih yazdı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Panama tarih yazdı

    Panama tarih yazdı

    2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Meksika, Kosta Rika ve Panama grupta ilk üç sırayı alarak ilk kez Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

    CONCACAF elemelerinde 10. ve son hafta maçları tamamlandı. Daha önce grup liderliğini garantileyen Meksika, deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta Honduras'a 3-2 yenilerek elemeleri mağlubiyetle kapadı.

    Grubun sürpriz sonuçlarından birisi Trinidad Tobago'dan geldi. Son sırada yer alan Trinidad Tobago, Omar Gonzalez (kendi kalesine) ve Alvin Jones'un ilk yarıda attığı gollerle Dünya Kupası'na gitmek için sadece bir puana ihtiyacı olan ABD'yi 2-1 mağlup etti.

    Grubu beşinci sırada tamamlayan ABD, 1986 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılamadı.

    Rusya'ya gitmeyi garantileyen bir diğer ülke Kosta Rika ile karşılaşan Panama, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleyi 52. dakikada Gabriel Torres ve 88. dakikada Roman Torres'in golleriyle 2-1 kazandı. Panama, bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti.

    Konuk ettiği lider Meksika'yı 3-2 yenerek grupta dördüncü sırada yer alan Honduras, play-off turuna kaldı. Honduras bu turda, Suriye'yi eleyen Avustralya ile karşılaşacak.

    TAKIMLAR O G B M P Av
    Meksika 10 6 3 1 21 9
    Kosta Rika 10 4 4 2 16 6
    Panama 10 3 4 3 13 -1
    Honduras 10 3 4 3 13 -6
    ABD 10 3 3 4 12 4
    Trinidad Tobago 10 2 0 8 6 -12
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:06
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