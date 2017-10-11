 Maç öncesi ilginç teklif! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Maç öncesi ilginç teklif!

    Maç öncesi ilginç teklif!

    teknik direktörü Rafael Dudamel, maçı öncesi aldıkları sıra dışı teklifi açıkladı.

    Dudamel, maçı öncesi kaldıkları otele Paraguay'lı kadınların gönderildiğini söyledi. Tahriklere kapılmadıklarını belirten Dudamel, 'Dün gece bizi baştan çıkarmak için otele kadın gönderdiler. Şaşırmadık, ancak futbol artık değişti.' dedi.

    Grupta son sırada bulunan ise hala şansı bulunan Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek rakibinin Dünya Kupası hayallerini sonlandırdı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç öncesi ilginç teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.