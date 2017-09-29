RAKİBİMİZİN ADAY KADROSU BELLİ OLDU
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım ile I Grubu'nda yer alan Finlandiya'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Hırvatistan ve 9 Ekim Pazartesi günü ise sahasında Türkiye ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosunun belirlendiği bildirildi.
Geride kalan 8 maçta 7 puan toplayabilen Finlandiya'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Teknik direktör Markku Kanerva tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadro şöyle:
Kaleci: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt), Jesse Joronen (Horsens), Anssi Jaakkola (Reading)
Defans: Niklas Moisander (Werder Bremen), Joona Toivio (Molde), Paulus Arajuuri (Brondby), Juhani Ojala (Hacken), Sauli Vaisanen (SPAL), Juha Pirinen (HJK Helsinki), Albin Granlund (Mariehamn)
Orta saha: Kasper Hamalainen (Legia Varşova), Tim Sparv (Midtjylland), Perparim Hatemaj (Chievo), Rasmus Schüller (HJK Helsinki), Robin Lod (Panathinaikos), Thomas Lam (Twente), Simon Skrabb (Norrköping), Glen Kamara (Dundee), Pyry Soiri (Shakhtyor Soligorsk), Jasse Tuominen (BATE Borisov)
Forvet: Teemu Pukki (Brondby), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen), Eero Markkanen (Dinamo Dresden)
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
-
PEPE’DEN ÖTESİ YOK!
Toplam 10
Yorum
Kartalice Pepeyi tartisanlar zaten kıskananlar Allah aşkına pepe abi ya lütfen
-
SELÇUK AS TAKIMDA!
Toplam 16
Yorum
murat pehlivan selçuk hem milli takıma hem GS takımına uzun yıllar faydalı olmuş bir futbolcu.nankörlüğün lüzumu yok.böyle silip atılmaz,böyle bir futbolcu
-
ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 71
Yorum
Alex Helal olsun cok iyi acıklama yapmışınn
RAKİBİMİZİN ADAY KADROSU BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.