Suudi Arabistan Bauza'ya emanet
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 8 ülkeden biri olan Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın başına, Arjantinli Edgardo Bauza getirildi.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki yıldır milli takımı çalıştıran Hollandalı Bert van Marwijk ile yolların ayrıldığı ve yerine 59 yaşındaki Bauza'nın getirildiği bildirildi.
Van Marwijk yönetiminde çıktığı 20 maçtan 13'ünü kazanan Suudi Arabistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Bauza, son bir yıldır Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmıştı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:16
-
UEFA'da kötü başladık
Toplam 2
Yorum
Insaf kardesim Isvecli katletti mi ? Sizi mi ? Oyunun basinda Eliya yerdeki rakibin kafasini sinek kafasi gibi ezdi kirmizilik pozisyonda sari bile cikmadi
-
"Artık çok zor"
Toplam 66
Yorum
Bjkli35 Zaten renkli arkadaşların bakış açışıyla düşüncek olursak " saint Étienne Fransa'nın tek büyük takımı bikere psg nin kaç şampiyonluğu var"
-
Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 6
Yorum
haha gerek mi var sanki ....
Suudi Arabistan Bauza'ya emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.