Suudi Arabistan Bauza'ya emanet

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki yıldır milli takımı çalıştıran Hollandalı Bert van Marwijk ile yolların ayrıldığı ve yerine 59 yaşındaki Bauza'nın getirildiği bildirildi.

Van Marwijk yönetiminde çıktığı 20 maçtan 13'ünü kazanan Suudi Arabistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bauza, son bir yıldır Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmıştı.