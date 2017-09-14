 Ekvador'da, Quinteros dönemi sona erdi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    'da, Quinteros dönemi sona erdi

    <a href="/index/ekvador?id=8fbf5ea7-df72-4a36-973a-1f7ca7558366" class="" rel="tag">Ekvador</a>'da, Quinteros dönemi sona erdi

    Milli Futbol Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Gustavo Quinteros'un görevine son verildi.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Quinteros'un görevine son verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerini çalıştıran Arjantinli Jorge Celico'nun, elemeler boyunca geçici olarak A Takımı'nda görev alacağı da ifade edildi.

    2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 16 maç sonunda 20 puan toplayan Ekvador, grubunda 8'inci sırada yer alıyor. İlk 4 takım Rusya'da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılma hakkı elde edecek. 5'inci olan takım ise play-off maçlarına çıkacak.

    Ekvador, grubun son iki maçında deplasmanda Şili ve evinde Arjantin ile oynayacak.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:09
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