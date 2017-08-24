 Portekiz'in kadrosu belli oldu – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Portekiz'in kadrosu belli oldu

    Portekiz'in kadrosu belli oldu

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcuya yer verildi.

    Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma ile Göztepe'nin kalecisi Beto yer aldı.

    Kadroya çağrılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Leipzigli Bruma ise grup maçlarında forma giymesi durumunda ilk kez milli forma heyecanı yaşayacak.

    B Grubu'nda 15 puanla ikinci sırada yer alan Portekiz, 31 Ağustos'ta Faroe Adaları'nı konuk ederken, 3 Eylül'de ise Macaristan deplasmanına çıkacak.

    Portekiz'in kadrosu şöyle:
    Kaleciler: Beto (Gözpete), Bruno Varela (Benfica), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

    Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eliseu (Benfica), Fabio Coentrao (Sporting Lizbon), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (West Ham United), Pepe (Beşiktaş)

    Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)

    Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Nelson Oliveira (Norwich), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:20
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