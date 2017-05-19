 Hollanda'nın kadrosu açıklandı – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Hollanda'nın kadrosu açıklandı

    Hollanda'nın kadrosu açıklandı

    Hollanda Milli Takımı'nın Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

    Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Hollanda'nın başına geçen Dick Advocaat, Sneijder ve Lens'i kadroya dahil ederken De Jong, Van der Wiel ve van Persie'yi çağırmadı.

    İşte Hollanda Milli Takım kadrosu:

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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