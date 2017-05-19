Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Hollanda Milli Takımı'nın Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Hollanda'nın başına geçen Dick Advocaat, Sneijder ve Lens'i kadroya dahil ederken De Jong, Van der Wiel ve van Persie'yi çağırmadı.
İşte Hollanda Milli Takım kadrosu:
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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