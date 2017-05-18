 Advocaat'ın Sneijder ve van Persie kararı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Advocaat'ın Sneijder ve van Persie kararı

    Advocaat'ın Sneijder ve van Persie kararı

    Hollanda Milli Takımı'nın Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

    Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Hollanda'nın başına geçen Dick Advocaat, Sneijder ve Lens'i kadroya dahil ederken De Jong, Van der Wiel ve van Persie'yi çağırmadı.

    İşte Hollanda Milli Takım kadrosu:

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat'ın Sneijder ve van Persie kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.