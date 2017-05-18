Advocaat'ın Sneijder ve van Persie kararı
Hollanda Milli Takımı'nın Fas, Fildişi ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Hollanda'nın başına geçen Dick Advocaat, Sneijder ve Lens'i kadroya dahil ederken De Jong, Van der Wiel ve van Persie'yi çağırmadı.
İşte Hollanda Milli Takım kadrosu:
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:12
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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