 Hırvatistan, Estonya'ya farklı kaybetti – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    , 'ya farklı kaybetti

    Hırvatistan, Estonya'ya farklı kaybetti

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta bulunan , hazırlık maçında 'ya 3-0 mağlup oldu.

    'nın başkenti Tallinn'deki Albert Le Coq Arena'da oynanan maçta Beşiktaşlı Matej Mitrovic'i ilk 11'de görevlendiren Teknik Direktörü Ante Cacic, Danijel Subasic, Ivan Rakitic, Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Luka Modric gibi futbolcuları kadroya almadı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Estonya, ilk dakikada Siim Luts'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 81. dakikada Konstantin Vassiljev ve 84. dakikada Sergey Zenjov'un golleriyle hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı.

    Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde çıktığı 5 maçta topladığı 13 puanla I Grubu'nun zirvesinde bulunuyor. Grupta İzlanda 10, Ukrayna ve Türkiye 8'er, Finlandiya ile Kosova ise birer puanla Hırvatistan'ı takip ediyor.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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