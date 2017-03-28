Hırvatistan, Estonya'ya farklı kaybetti
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta bulunan Hırvatistan, hazırlık maçında Estonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Albert Le Coq Arena'da oynanan maçta Beşiktaşlı Matej Mitrovic'i ilk 11'de görevlendiren Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Danijel Subasic, Ivan Rakitic, Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Luka Modric gibi futbolcuları kadroya almadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Estonya, ilk dakikada Siim Luts'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 81. dakikada Konstantin Vassiljev ve 84. dakikada Sergey Zenjov'un golleriyle hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı.
Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde çıktığı 5 maçta topladığı 13 puanla I Grubu'nun zirvesinde bulunuyor. Grupta İzlanda 10, Ukrayna ve Türkiye 8'er, Finlandiya ile Kosova ise birer puanla Hırvatistan'ı takip ediyor.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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