Portakal Süper Lig’e tuş!
Hollanda, Dünya Kupası grup eleme maçında deplasmanda Bulgaristan'a 2-0'lık şok skorla mağlup olurken, Lens kulübede bekledi. Sneijder ise ikinci yarıda Wijnaldum'un yerine oyuna girdi. Bulgaristan'ın gollerini daha önce Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Delev attı. Kasımpaşalı Vasil Bozhikov ile Strahil Popov'un da ilk 11'de sahaya çıktığı Bulgaristan'ın kaptanlığını eski Gaziantepsporlu Ivelin Popov yaptı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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