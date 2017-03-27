 Portakal Süper Lig’e tuş! – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Portakal Süper Lig’e tuş!

    Portakal Süper Lig’e tuş!
    , Dünya Kupası grup eleme maçında deplasmanda Bulgaristan'a 2-0'lık şok skorla mağlup olurken, Lens kulübede bekledi. Sneijder ise ikinci yarıda Wijnaldum'un yerine oyuna girdi. Bulgaristan'ın gollerini daha önce Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Delev attı. Kasımpaşalı Vasil Bozhikov ile Strahil Popov'un da ilk 11'de sahaya çıktığı Bulgaristan'ın kaptanlığını eski Gaziantepsporlu Ivelin Popov yaptı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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