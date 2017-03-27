 İngiltere sürprize izin vermedi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    İngiltere sürprize izin vermedi

    İngiltere sürprize izin vermedi

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İngiltere, Litvanya engelini zorlanmadan aştı: 2-0

    22. dakikada Jermain Defoe ve 68. dakikada Vardy'nin golleriyle galibiyete ulaşan İngilizler, Moskova'ya şimdiden göz kırptı.

    5 maç sonunda 13 puana çıkan İngiltere liderliğini sürdürdü.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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