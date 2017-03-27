İngiltere sürprize izin vermedi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İngiltere, Litvanya engelini zorlanmadan aştı: 2-0
22. dakikada Jermain Defoe ve 68. dakikada Vardy'nin golleriyle galibiyete ulaşan İngilizler, Moskova'ya şimdiden göz kırptı.
5 maç sonunda 13 puana çıkan İngiltere liderliğini sürdürdü.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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