Gomez attı, Almanya kazandı!

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez attı. Azerbaycan'ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti. Lider Almanya, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti.



ÇEKYA FARKLI KAZANDI

Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0'lık skorla farklı galip geldi. Çekya'nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı. Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaştı.



POLONYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

E Grubu'nda lider Polonya, Karadağ'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Polonya'nın gollerini 40. dakikada Robert Lewandowski ve 82. dakikada Lukasz Piszczek attı. Ev sahibi ekibin tek golünü, 63. dakikada Stefan Mugosa kaydetti. Polonya, bu galibiyetle puanını 13'e çıkararak, liderliğini korudu.

SLOVAKYA, MALTA'YI RAHAT GEÇTİ

Slovakya, F Grubu mücadelesinde Malta'yı deplasmanında 3-1 mağlup etti. Konuk takımda 2. dakikada Vladimir Weiss, 41. dakikada Jan Gregus ve 84. dakikada Adam Nemec rakip fileleri havalandırdı. Malta'nın tek golü, 14. dakikada Jean Farrugia'dan geldi. Slovakya'da Nemec, Malta'da ise Farrugia, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Grupta puanını 9 yapan Slovakya, lider İngiltere'nin 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi.



Gruplarda oynanan son 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu:

Kuzey İrlanda-Norveç: 2-0



E Grubu:

Karadağ-Polonya: 1-2

Romanya-Danimarka: 0-0



F Grubu:

Malta-Slovakya: 1-3

İskoçya-Slovenya: 1-0