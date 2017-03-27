Bosna Hersek'te Vujosevic dönemi
Bosna Hersek A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Karadağlı Dusko Vujosevic getirildi.
Bosna Hersek Basketbol Federasyonu (KSBIH) Genel Sekreteri Dubravko Barbaric, yönetim kurulunun oy birliği ile milli takımın başına Vujosevic'in getirilmesine karar verildiğini açıkladı.
Halen Fransız takımlarından Limoges CSP'nin başında bulunan Vujosevic'in, buradaki sözleşmesi sona erdikten sonra Bosna Hersek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını açıklayan Barbaric, milli takım için uzun vadeli bir çözüm buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Geçen eylül ayında görevine son verilen Damir Mulaomerovic'in yerine gelen Vujosevic, daha önce Sırbistan-Karadağ ve Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra Karadağ Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Özellikle Sırbistan takımlarından Partizan'ın başında önemli başarılara imza atan Karadağlı başantrenör, 30 yıllık antrenörlük kariyeri boyunca Kızılyıldız ve CSKA Moskova gibi takımları da çalıştırdı.
2009 yılında Avrupa Ligi'nde "Yılın Antrenörü" seçilen Vujosevic, Yugoslavya ve ardından Sırbistan'da çok sayıda lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:10
- Beşiktaş maçı için loca kararı
Toplam 4
Yorum
ÜZÜLME ALİ KART--ALİ : SEN HİÇ ÜZÜLME TFF (D. ÖREN, YUSUF, TERMİNATÖRLER ) GEREĞİNİ YAPARLAR. ŞİMDİYE KADAR YAPMADILAR MI?
- Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması
Toplam 6
Yorum
BABANIZ BEŞİKTAŞ -Beşiktaş çok iyi gidiyor ne yapalım? en iyisi Beşiktaşın bütün ekonomik ve teknik planlamalarını bozmak için yabancı kuralını değiştirelim
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 10
Yorum
HAKAN ÖZBAŞ UEFA VERDİ SENİN GİBİ İFTİRACILARA CEVABINI HADİ ŞİMDİ KUMDA OYNA
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