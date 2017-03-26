İngiltere sürprize izin vermedi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İngiltere, Litvanya engelini zorlanmadan aştı: 2-0
22. dakikada Jermain Defoe ve 68. dakikada Vardy'nin golleriyle galibiyete ulaşan İngilizler, Moskova'ya şimdiden göz kırptı.
5 maç sonunda 13 puana çıkan İngiltere liderliğini sürdürdü.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:25
- Kartal'dan tatsız prova
Toplam 2
Yorum
bjk advers ASTRA GİURGİU civcivine yenildik , adamlar Türkiye Liginde olsak şampiyonluğa oynarız diye düşünmüşlerdir şimdi .
- Aboubakar kızarmadan golünü attı!
Toplam 3
Yorum
bjk advers HANGİ MİLLETTEN BU İSİMLER AFRİKALI OLMASA İYİ OLUR .
- Babel’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
bjk advers Babelden Lyon maçında santrfor performansı beklesek çok mu şey istemiş oluruz ,
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