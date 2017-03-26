Gomez attı, Almanya kazandı!

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez attı. Azerbaycan'ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti. Lider Almanya, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti.



ÇEKYA FARKLI KAZANDI

Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0'lık skorla farklı galip geldi. Çekya'nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı. Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaştı.