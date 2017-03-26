Gomez attı, Almanya kazandı!
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Almanya, Azerbaycan'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederek 5. maçını da kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez attı. Azerbaycan'ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti. Lider Almanya, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti.
ÇEKYA FARKLI KAZANDI
Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0'lık skorla farklı galip geldi. Çekya'nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı. Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaştı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:32
- Kartal'dan tatsız prova
Toplam 2
Yorum
bjk advers ASTRA GİURGİU civcivine yenildik , adamlar Türkiye Liginde olsak şampiyonluğa oynarız diye düşünmüşlerdir şimdi .
- Aboubakar kızarmadan golünü attı!
Toplam 3
Yorum
bjk advers HANGİ MİLLETTEN BU İSİMLER AFRİKALI OLMASA İYİ OLUR .
- Babel’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
bjk advers Babelden Lyon maçında santrfor performansı beklesek çok mu şey istemiş oluruz ,
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