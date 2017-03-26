 Aras Özbiliz galibiyeti perçinledi – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    galibiyeti perçinledi

    Aras Özbiliz galibiyeti perçinledi

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ermenistan, Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş'ta forma giyen bir gol kaydetti.

    Maç boyunca rakibini kilidini açmakta zorlanan Ermenistan aradığı golü 73. dakikada buldu. Manchester United'da forma giyen Henrik Mkhitaryan klas bir golle ülkesini 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan galibiyeti perçinleyen golü kaydetti.

    Bu arada Sergiy Malyi'nin 64. dakikada kırmızı kart görmesi Kazaklar maçı 10 kişi tamamladı.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:18
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