Aras Özbiliz galibiyeti perçinledi

Maç boyunca rakibini kilidini açmakta zorlanan Ermenistan aradığı golü 73. dakikada buldu. Manchester United'da forma giyen Henrik Mkhitaryan klas bir golle ülkesini 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Aras Özbiliz galibiyeti perçinleyen golü kaydetti.



Bu arada Sergiy Malyi'nin 64. dakikada kırmızı kart görmesi Kazaklar maçı 10 kişi tamamladı.