Aras Özbiliz galibiyeti perçinledi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ermenistan, Kazakistan'ı 2-0 mağlup ederken Beşiktaş'ta forma giyen Aras Özbiliz bir gol kaydetti.
Maç boyunca rakibini kilidini açmakta zorlanan Ermenistan aradığı golü 73. dakikada buldu. Manchester United'da forma giyen Henrik Mkhitaryan klas bir golle ülkesini 1-0 öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Aras Özbiliz galibiyeti perçinleyen golü kaydetti.
Bu arada Sergiy Malyi'nin 64. dakikada kırmızı kart görmesi Kazaklar maçı 10 kişi tamamladı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:18
- Kartal'dan tatsız prova
Toplam 2
Yorum
bjk advers ASTRA GİURGİU civcivine yenildik , adamlar Türkiye Liginde olsak şampiyonluğa oynarız diye düşünmüşlerdir şimdi .
- Aboubakar kızarmadan golünü attı!
Toplam 3
Yorum
bjk advers HANGİ MİLLETTEN BU İSİMLER AFRİKALI OLMASA İYİ OLUR .
- Babel’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
bjk advers Babelden Lyon maçında santrfor performansı beklesek çok mu şey istemiş oluruz ,
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