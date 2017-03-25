Milliler Ermenistan'ı gole boğdu!
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup'taki ikinci maçında Ermenistan'ı 6-0 mağlup etti. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Elit turda 1. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
İkinci maçında Ermenistan'ı 6-0 yenen millilerin gollerini, 26. dakikada Atalay Babacan, 36. dakikada kendi kalesine Karen Hovhannisyan, 49. dakikada Yunus Akgün, 51. dakikada Hasan Ali Adıgüzel, 66. dakikada Malik Karaahmet ve 80. dakikada Umut Güneş attı.
Gruptaki ilk karşılaşmasında Finlandiya'yı 4-1 yenen Türkiye, Ermenistan'ı da 6-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milliler, mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.
Milliler, gruptaki son maçında 28 Mart Salı günü Almanya ile karşılaşacak.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Almanya, Finlandiya'yı 6-2 mağlup etti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:11
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
Milliler Ermenistan'ı gole boğdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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