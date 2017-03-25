 Milliler Ermenistan'ı gole boğdu! – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Milliler 'ı gole boğdu!

    Milliler Ermenistan'ı gole boğdu!

    , Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup'taki ikinci maçında 'ı 6-0 mağlup etti. Grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

    Elit turda 1. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde devam ediyor.

    İkinci maçında 'ı 6-0 yenen millilerin gollerini, 26. dakikada Atalay Babacan, 36. dakikada kendi kalesine Karen Hovhannisyan, 49. dakikada Yunus Akgün, 51. dakikada Hasan Ali Adıgüzel, 66. dakikada Malik Karaahmet ve 80. dakikada Umut Güneş attı.

    Gruptaki ilk karşılaşmasında Finlandiya'yı 4-1 yenen Türkiye, Ermenistan'ı da 6-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milliler, mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

    Milliler, gruptaki son maçında 28 Mart Salı günü Almanya ile karşılaşacak.

    Öte yandan gruptaki diğer maçta Almanya, Finlandiya'yı 6-2 mağlup etti.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milliler Ermenistan'ı gole boğdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.