 Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi

    Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi

    , Belçikalı teknik direktör ile anlaştı.

    Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam Wilmots ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Wilmots, 2012-2016 yıllarında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:47
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