Fildişi Sahili'nde Wilmots dönemi
Fildişi Sahili Futbol Milli Takımı, Belçikalı teknik direktör Marc Wilmots ile anlaştı.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam Wilmots ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Wilmots, 2012-2016 yıllarında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 19:47
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Yorum
....... STADIN ÜSTÜNÜ KAPATARAK FARK YARATIN ARTIK SN BAŞKAN ÖZBEK. BU FARKI GS LILAR BEKLİYOR ARTIK SİZDEN.İSMİNİZ TARİHE GEÇSİN.
- Galatasaray'da derin zirve!
Toplam 52
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FUTBOL USA CANAYDIN VE DURSUN, KENDI CIKARLARI ICIN CANAYDIN MECIDIYE KOY'DE STUDYUMU VERDI DUSUN'DA RIVA VE FLORYA'YI.IKISIDE SAMPIYON TAKIMI DAGTTI
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Yorum
must forvetler ne zaman konuştuki sussun :)
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