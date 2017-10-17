İsveç'te şampiyon Malmö

İsveç'in en çok satan gazetesi Aftonbladet, şampiyonluk haberini, "İsveç'in en büyük ve en iyi takımı" başlığı ile duyururken, Malmö'nün üst üste ikinci kez şampiyon olduğunu ve böylelikle 20 şampiyonluğa ulaşarak ikinci yıldızı takmaya hak kazandığını hatırlattı. Expressen gazetesi ise, "Malmö yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, mavi-beyazlıların deplasmanda yaklaşık 100 kişilik taraftarıyla şampiyonluğu sahada doyasıya kutladığını belirtti. Öte yandan, Malmö'nün şampiyonluğunu ilk kutlayanlardan biri de profesyonel futbola bu takımda başlayan Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic oldu. Ibrahimovic, sosyal medya hesabından, mavi-beyazlıların iki yıldızlı logosunun bulunduğu formayı paylaşarak Malmö takımını tebrik etti. Malmö, 27 hafta sonunda 60 puan toplayarak en yakın takipçisi AIK'nin 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 20. şampiyonluğunu yaşayan Malmö, son 5 sezonda ise 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.