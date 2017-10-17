İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö'nün deplasmanda Norrköping'i 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, ülke basınında yer buldu.
İsveç'in en çok satan gazetesi Aftonbladet, şampiyonluk haberini, "İsveç'in en büyük ve en iyi takımı" başlığı ile duyururken, Malmö'nün üst üste ikinci kez şampiyon olduğunu ve böylelikle 20 şampiyonluğa ulaşarak ikinci yıldızı takmaya hak kazandığını hatırlattı. Expressen gazetesi ise, "Malmö yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, mavi-beyazlıların deplasmanda yaklaşık 100 kişilik taraftarıyla şampiyonluğu sahada doyasıya kutladığını belirtti. Öte yandan, Malmö'nün şampiyonluğunu ilk kutlayanlardan biri de profesyonel futbola bu takımda başlayan Manchester United'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic oldu. Ibrahimovic, sosyal medya hesabından, mavi-beyazlıların iki yıldızlı logosunun bulunduğu formayı paylaşarak Malmö takımını tebrik etti. Malmö, 27 hafta sonunda 60 puan toplayarak en yakın takipçisi AIK'nin 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 20. şampiyonluğunu yaşayan Malmö, son 5 sezonda ise 4. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:26
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Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek!
Toplam 4
Yorum
BJK Murat baba adamissin Serdar Aziz.Sporcu her yönden karekterli olmali.helal olsun sana.
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Kara Kartal zafer peşinde
Toplam 6
Yorum
rewillion gs Beşiktaşa bu akşam Monaco karşısında başarılar diliyorum .
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Avrupa’da 199. randevu
Toplam 1
Yorum
bjk advers MONACODAN BEŞİKTAŞ GEÇECEK BİZ ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ YOLUMUZ AÇIK OLSUN BEŞİKTAŞIM !
İsveç'te şampiyon Malmö haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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