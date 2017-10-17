 Heerenveen yönetiminden ilginç ceza! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    yönetiminden ilginç ceza!

    Heerenveen yönetiminden ilginç ceza!

    Ligde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından, yönetimi oyuncularına ilginç bir ceza verdi. Futbolcuların ellerini kelepçeleyerek ormana bıraktı.

    1 Ekim'de 'a 4-0 yenilen, ardından da 14 Ekim'de 'e karşı 3-1 mağlup olan 'de, futbolcuların gösterdikleri efor eleştirilince, yönetim ilginç bir ceza buldu. Ceza olarak tüm dünyada yaygınlaşan kaçma ve kurtulma efektli oyunları seçen Heerenveen yönetimi, takımdaşlık duygusunu artırmak için tüm oyuncularına bu oyunu oynama zorunluluğu getirdi. Tüm futbolcular, turuncu hapishane elbiseleri giyerek bir hapishane aracına konuldular. Futbolcular hep birlikte bu araçtan kurtulmaya ve herhangi bir yardım olmadan, bırakıldıkları ormandan şehre dönmeye çalıştılar.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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