Heerenveen yönetiminden ilginç ceza!
Ligde peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından, Heerenveen yönetimi oyuncularına ilginç bir ceza verdi. Futbolcuların ellerini kelepçeleyerek ormana bıraktı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:05
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 19
Yorum
borsa özellikle sen ve terimin para ettiği bi futbol dünyası olamaz ya ! bazı oyuncularıda yazmıyorum daha
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 11
Yorum
UA Bu maçın sonucu belli Galatasarayımız galip. Sonuc ise 3-1 den aşağı olmaz
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6 sıra birden geriledik
Toplam 1
Yorum
adalet Çok bile.
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