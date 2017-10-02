TARAFTARLAR FUTBOLCULARA SALDIRDI

Legia Varşova'nın Lech Poznan'a deplasmanda 3-0 yenildiği Polonya ligi mücadelesinin ardından tatsız bir olay yaşandı.



Yenilgiye sinirlenen Legia Varşova'lı taraftarlar, otoparkta futbolculara saldırdı.



Alınan bu mağlubiyetin ardından Legia Varşova'nın Hırvat teknik direktörü Romeo Jozak, futbolcularını suçladı.







"Sahada küçük bir kız çocuğu gibi oynadılar" diyen Jozak, "Böyle bir maçtan sonra antrenör olarak utanıyorum. Artık doğru analiz yapmalıyız. Mevcut durumda erkeklerle uğraşmak, onlarla devam etmek zorundayız. Daha önce futbolun kızlar için uygun olmadığını söyledim. Üzgünüm, kadınların futbol oynadığını biliyorum ve birçok kadın takımı bizden daha iyi oynuyor." şeklinde oldukça ağır açıklamalar yaptı.



Maç sonrası Legia Varşova takım otobüsü, kulüp binasının otoparkına girdiğinde 50'den fazla taraftarın otobüsü beklediği görüldü.



FUTBOLCULARI OTOBÜSTEN İNDİRDİLER



Ultra taraftar grubunun lideri önderliğinde futbolcuları otobüsten indiren taraftarlar oyunculara bir anda saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.



Yaklaşık 10 dakika süren arbedenin ardından otoparktan ayrılırken taraftarlar "Bir daha aynı şekilde oynarsanız, yine geleceğiz" sözleriyle futbolcuları tehdit etti.



