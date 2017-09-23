Celtic'in bileği bükülmüyor!
Ligde 500 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen Celtic, tarihi "Old Firm" derbisinde Glasgow Rangers'a konuk oldu.
Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Celtic, yenilmezlik serisini derbi maçlarda 10, ligde ise 46 maça çıkardı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
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