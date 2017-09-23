 Celtic'in bileği bükülmüyor! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'in bileği bükülmüyor!

    Celtic'in bileği bükülmüyor!

    Ligde 500 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen , tarihi "Old Firm" derbisinde 'a konuk oldu.

    Glasgow şehrinin en köklü 2 takımının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelede yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Tomas Rogic, 65. dakikada Leigh Griffiths kaydetti.

    Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı , yenilmezlik serisini derbi maçlarda 10, ligde ise 46 maça çıkardı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Celtic'in bileği bükülmüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.