 Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi

    Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi

    Brezilya Kupası finalinin ilk maçında Flamengo, sahasında Cruzeiro 1-1 berabere kaldı.

    Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Lucas Paqueta'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 84. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

    Kupa finalinde rövanş 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

    1989 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Cruzeiro dört, Flamengo ise üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.