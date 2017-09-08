Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Lucas Paqueta'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 84. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Kupa finalinde rövanş 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

1989 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Cruzeiro dört, Flamengo ise üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.