Flamengo ve Cruzeiro yenişemedi
Brezilya Kupası finalinin ilk maçında Flamengo, sahasında Cruzeiro 1-1 berabere kaldı.
Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Lucas Paqueta'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 84. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Kupa finalinde rövanş 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.
1989 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Cruzeiro dört, Flamengo ise üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:40
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
vedaku Janssen'i beğenmeyenler onun yerinde H.Kane'nin oynadığını bilmiyor galiba. FB, GS ve BJK birleşse Harry Kane'yi transfer edemez.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
aslan jansen hem genç hem yetenekli alınabileceğin en iyilerinden helal olsun fb ye .
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Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...
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Yorum
cimboman Ahmet Bulut'a teşekkürler,lütfen futbol hayatı boyunca oralarda kalsın.
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