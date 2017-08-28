 Porto deplasmanda Braga'yı yendi – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    deplasmanda 'yı yendi

    Porto deplasmanda Braga'yı yendi

    Portekiz Premier Lig'de deplasmanda 'yı 1-0 yendi.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , ligin 4. haftasında Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan 'ya konuk oldu.

    Braga'daki Belediye Stadı'nda oynanan maçta Porto, 7. dakikada Jesus Corona ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

    Ligde 4'te 4 yapıp kalesinde gol görmeyen Porto 12 puan ve averajla 2. sırada bulunurken, Braga 6 puanla 7. sırada yer aldı.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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