Porto deplasmanda Braga'yı yendi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, ligin 4. haftasında Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Braga'ya konuk oldu.

Braga'daki Belediye Stadı'nda oynanan maçta Porto, 7. dakikada Jesus Corona ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde 4'te 4 yapıp kalesinde gol görmeyen Porto 12 puan ve averajla 2. sırada bulunurken, Braga 6 puanla 7. sırada yer aldı.