Portekiz Premier Lig'de Porto deplasmanda Braga'yı 1-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, ligin 4. haftasında Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Braga'ya konuk oldu.
Braga'daki Belediye Stadı'nda oynanan maçta Porto, 7. dakikada Jesus Corona ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ligde 4'te 4 yapıp kalesinde gol görmeyen Porto 12 puan ve averajla 2. sırada bulunurken, Braga 6 puanla 7. sırada yer aldı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Porto deplasmanda Braga'yı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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