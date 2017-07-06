Burak Yılmaz’a ceza geldi
Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz’a Jiangsu Suning maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.
Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi'nde 10 maçta 8 gol kaydetti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:30
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
Yorum
.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Burak Yılmaz’a ceza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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