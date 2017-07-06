 Burak Yılmaz’a ceza geldi – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Burak Yılmaz’a ceza geldi

    Burak Yılmaz’a ceza geldi

    Beijing Guoan’da forma giyen Burak Yılmaz’a Jiangsu Suning maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.

    Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde oynadıkları Jiangsu Suning maçında çıkan kavgadan dolayı gördüğü kırmızı kartın bedeli belli oldu. Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'a 5 maç men ve 25 bin Çin Yen'i ceza verildi.
    Golcü futbolcu, bu sezon Guoan ile Çin Ligi'nde 10 maçta 8 gol kaydetti.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:30
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