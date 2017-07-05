Coentrao'nun yeni adresi belli oldu
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon, Real Madrid'in sol beki Fabio Coentrao'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Sporting Lizbon Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı ve Coentrao'nun bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.
2011'de Benfica'dan Real Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcu, eflatun-beyazlılarda geçen sezon sadece 6 maçta oynamıştı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:46
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
Coentrao'nun yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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