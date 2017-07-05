 Coentrao'nun yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Coentrao'nun yeni adresi belli oldu

    Coentrao'nun yeni adresi belli oldu

    Portekiz Premier Lig ekiplerinden , Real Madrid'in sol beki 'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı ve Coentrao'nun bir yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.

    2011'de Benfica'dan Real Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcu, eflatun-beyazlılarda geçen sezon sadece 6 maçta oynamıştı.


    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:46
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