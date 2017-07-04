Chapecoense'de Mancini dönemi bitti
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, teknik direktörü Vagner Mancini ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybettiği uçak kazasının ardından göreve 7 ay önce getirilen ve takımın yeniden kurulmasında önemli pay sahibi bulunan Brezilyalı teknik adam Mancini'nin görevine son verildiği belirtildi.
Bu sezon ligde son 8 maçının sadece ikisini kazanabilen Chapecoense, 11 haftanın ardından 14 puanla 15. sırada yer alıyor.
Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden uçak, geçen yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti. Brezilya temsilcisi, kazanın ardından onlarca oyuncuya imza attırarak kadrosunu yeniden kurmuştu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:27
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 17
Yorum
vedaku Muslera iki sene önce 33 maçta 46 gol yemişti. Muslera kötü kaleci mi? Hem de lig farkı varken. Önce defansın sonra kalecin iyi olmalıdır.
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 4
Yorum
fiko madem beşiktaş yönetimi buradan istekleri kabul ediyor bende para varsa çatıdaki naylon yerine gerçek çatı yapılsın istiyorum.
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 17
Yorum
vedaku Dünyanın en iyi ligi olan La Liga'da 350 maç oynamış 100'de gol yememiş kalecidir. Barçanın belalısı olan Kameni ligimizde rahat oynar.
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