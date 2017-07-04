 Chapecoense'de Mancini dönemi bitti – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'de Mancini dönemi bitti

    Chapecoense'de Mancini dönemi bitti

    Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , teknik direktörü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybettiği uçak kazasının ardından göreve 7 ay önce getirilen ve takımın yeniden kurulmasında önemli pay sahibi bulunan Brezilyalı teknik adam Mancini'nin görevine son verildiği belirtildi.

    Bu sezon ligde son 8 maçının sadece ikisini kazanabilen , 11 haftanın ardından 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

    Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden uçak, geçen yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti. Brezilya temsilcisi, kazanın ardından onlarca oyuncuya imza attırarak kadrosunu yeniden kurmuştu.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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