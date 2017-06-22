Oscar'a 8 maç ceza

Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran'da yapılan Guangzhou R&F-Şanghay SIPG karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında, topu yakın mesafeden 2 kez rakiplerinin üstüne vuran Oscar'a 8 maç men ve 40 bin yuan (yaklaşık 20 bin lira) para cezası verildi.

Şanghay SIPG'nin, 2016'nın aralık ayında Chelsea'den 60 milyon avroya transfer ettiği Oscar'ın hareketleri sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun kart görmediği pozisyonun ardından yaşanan kavga sonucu Guangzhou R&F'den Li Tixiang ve Şanghay SIPG'den Fu Huan, oyundan ihraç edilmişti.



