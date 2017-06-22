Oscar'a 8 maç ceza
Şanghay SIPG'nin Brezilyalı futbolcusu Oscar, Çin Süper Ligi'nin 13. haftasında oynadıkları Guangzhou R&F maçında yaptığı rakibi tahrik edici hareketlerden ötürü 8 maç men cezası aldı.
Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran'da yapılan Guangzhou R&F-Şanghay SIPG karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında, topu yakın mesafeden 2 kez rakiplerinin üstüne vuran Oscar'a 8 maç men ve 40 bin yuan (yaklaşık 20 bin lira) para cezası verildi.
Şanghay SIPG'nin, 2016'nın aralık ayında Chelsea'den 60 milyon avroya transfer ettiği Oscar'ın hareketleri sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun kart görmediği pozisyonun ardından yaşanan kavga sonucu Guangzhou R&F'den Li Tixiang ve Şanghay SIPG'den Fu Huan, oyundan ihraç edilmişti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
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Rota Kameni
Toplam 6
Yorum
2 İRANLI ALİREZA 70 METREDEN ELİYLE TOP ATIYOR..
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Fırtına'da formül takas
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu valla kardeş inan vermesin zaten,biz taraftar olarak istemiyoruz okdar zayıf kötü futbolcuyu ama yönetim gerçekten istiyormu merak ediyorum
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 39
Yorum
SELCUGU SAT HİC BİRİ OLMAZ HİKAYE BUNLAR YİNE SONA KALCAK KIMSEYI ALAMICAK İŞE YARIYAN KIMSE GELMEZ HEPSİ 30 YAŞ ,İLK BAŞTA ŞU GERİ PAS SELCUK U YOLLA
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