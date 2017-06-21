Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Banfield, ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda San Lorenzo'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü bir dönem Bursaspor forması da giyen Arjantinli futbolcu Fernando Belluschi kaydetti.
Bu sonuçla, Boca Juniors 32. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
-
Serdar’da sorun yok
Toplam 2
Yorum
bi gelmedi gitti bi gelmedi gitti... GELECEĞİDE YOK
-
''Büyük fedakarlık yaptı''
Toplam 5
Yorum
sami persi ve Sow'un yapacagi en buyuk fedakarlik defolup gitmeleridir, araplari da alip gitsinler.
-
Sneijder, Cimbom’a aşık
Toplam 20
Yorum
hee aşık tabi aşık wesley 5 milyon yıllık garanti para bende aşık olayım tabi... aa dur bir saniye biz para bile almıyoruz oysaki o mu aşık yoksa taraftar mı aşık !!!
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.