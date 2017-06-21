Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin Premier Lig'de Banfield'ın deplasmanda San Lorenzo'ya mağlup olması sonrası bir maç eksiğine rağmen 59 puanla lider konumda bulunan Boca Juniors, şampiyonluğunu ilan etti.

Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Banfield, ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda San Lorenzo'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü bir dönem Bursaspor forması da giyen Arjantinli futbolcu Fernando Belluschi kaydetti.

Bu sonuçla, Boca Juniors 32. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.