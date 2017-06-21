 Arjantin'de şampiyon Boca Juniors – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

    Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

    Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

    Arjantin Premier Lig'de Banfield'ın deplasmanda San Lorenzo'ya mağlup olması sonrası bir maç eksiğine rağmen 59 puanla lider konumda bulunan Boca Juniors, şampiyonluğunu ilan etti.

    Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Banfield, ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda San Lorenzo'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın tek golünü bir dönem Bursaspor forması da giyen Arjantinli futbolcu Fernando Belluschi kaydetti.

    Bu sonuçla, Boca Juniors 32. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
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