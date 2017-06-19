Oscar ortalığı karıştırdı
Chelsea'den Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'e transfer olan oyuncu Oscar, Guangzhou Evergrande ile oynanan maçta rakibinin üzerine iki kez topu sertçe vurunca sahada arbede çıktı.
Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG'li oyuncular da Oscar'ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
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Demirel için Colombus atağı
Toplam 18
Yorum
GFB Ayrıca Volkanın menejeri tüm tekliflere kapalıyız volkan Fenerbahçeden başka biryere gitmez dedi.Bence de sağlam kaleci o ayarda bulmak zor
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'Seleznyov listeye girdi'
Toplam 2
Yorum
alperen O isim yerine karabukten latovleviciyi alsak mas tek basina kaliyor.
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Talisca Brezilya’da bırakacak
Toplam 7
Yorum
sabahtan_kalma Şu adamı ne yapın ne edin geri göndermeyin. Hatta yapabiliyosanız terimi gönderip, başka bir teknik adamla milli takıma çağırın şu çoçumu.
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