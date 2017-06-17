Ajax'ta Keizer dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonda genç takımını çalıştıran 48 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Taraflar arasındaki anlaşmada bir sezonluk opsiyon maddesinin bulunduğu da aktarıldı.



Amsterdam ekibine 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynatan Hollandalı teknik direktör Peter Bosz, milli futbolcular Nuri Şahin ve Emre Mor'un formasını giydiği Alman ekibi Borussia Dortmund'un başına geçmişti.