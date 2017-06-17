Ajax'ta Keizer dönemi
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta, altyapı teknik direktörü Marcel Keizer takımın başına getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonda genç takımını çalıştıran 48 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Taraflar arasındaki anlaşmada bir sezonluk opsiyon maddesinin bulunduğu da aktarıldı.
Amsterdam ekibine 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynatan Hollandalı teknik direktör Peter Bosz, milli futbolcular Nuri Şahin ve Emre Mor'un formasını giydiği Alman ekibi Borussia Dortmund'un başına geçmişti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
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