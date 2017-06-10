 Burak Yılmaz'ın yeni hocası Almanya'dan – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    'ın yeni hocası Almanya'dan

    Burak Yılmaz'ın yeni hocası Almanya'dan

    Milli futbolcu 'ın formasını giydiği Çin Süper Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Schmidt, teknik direktörlük kariyerinde Avusturya ekibi Salzburg ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ismini duyurmuştu.

    , 12 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla 7. sırada yer alıyor.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:05
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