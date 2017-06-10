Burak Yılmaz'ın yeni hocası Almanya'dan
Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, teknik direktörlük görevine Roger Schmidt'i getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Schmidt, teknik direktörlük kariyerinde Avusturya ekibi Salzburg ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ismini duyurmuştu.
Beijing Guoan, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla 7. sırada yer alıyor.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:05
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Boynumuzun borcudur
Toplam 8
Yorum
oflu mustafa kasımpaşadan andre kastroyu tavsiye ediyorum alabilirsiniz iyi bir oyuncu.
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Boynumuzun borcudur
Toplam 8
Yorum
oflu mustafa inşallah başkanım ama para varmı.iki ay önce kulübü arayıp viscayı alın demiştim böyle çabuk adamlar lazım rodeyega gibi ağırları gönderin.
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Teklif bekleniyor
Toplam 10
Yorum
oflu mustafa hemen satın böyle ağır aksak futbolcularla zirveye oynanmaz.
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