 Porto'da Conceiçao dönemi – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da Conceiçao dönemi

    Porto'da Conceiçao dönemi

    Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan , teknik direktörlük görevine 'yu getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Portekizli eski milli futbolcu, mavi-beyazlı ekipte de forma giymişti.
    ?
    Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yaptı.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto'da Conceiçao dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.