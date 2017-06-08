Porto'da Conceiçao dönemi
Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Porto, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Portekizli eski milli futbolcu, mavi-beyazlı ekipte de forma giymişti.
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Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yaptı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:28
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