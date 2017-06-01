 Zenit yeni teknik direktörünü buldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Zenit yeni teknik direktörünü buldu

    Zenit yeni teknik direktörünü buldu

    Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.

    Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.

    Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

    Zenit geçtiğimiz günlerde, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolları ayırmıştı.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:11
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