Zenit yeni teknik direktörünü buldu
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.
Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.
Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Zenit geçtiğimiz günlerde, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolları ayırmıştı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:11
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En iyisi Volkan
Toplam 3
Yorum
kupa da gördük 8 stoperli aykut mantığında kaleci olmasa da olur..tüm adamlar çizginin üzerinde.
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 20
Yorum
tebrikler obra obra-nın bu soruya yanıtı harika olmuş..herkes işini iyi yapsın yeter. bu ülkeye çok kupalar gelir.
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 4
Yorum
furkan zt kupasını kazanan takımdan 1 tane oyuncu olmaması adilane değil
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