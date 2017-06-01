Hollandalı Huntelaar yuvaya döndü
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman ekibi Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Hollandalı milli futbolcu, Schalke 04 forması ile 2010'dan bu yana çıktığı 238 resmi maçta 126 gol kaydetti.
Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid ve Milan'da forma giydi.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:17
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En iyisi Volkan
Toplam 3
Yorum
kupa da gördük 8 stoperli aykut mantığında kaleci olmasa da olur..tüm adamlar çizginin üzerinde.
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 20
Yorum
tebrikler obra obra-nın bu soruya yanıtı harika olmuş..herkes işini iyi yapsın yeter. bu ülkeye çok kupalar gelir.
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 4
Yorum
furkan zt kupasını kazanan takımdan 1 tane oyuncu olmaması adilane değil
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