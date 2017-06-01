Dinamo Kiev'de bir dönem sona erdi
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktör Serhiy Rebrov ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.
Rebrov, teknik direktörlük kariyerine başladığı Dinamo Kiev ile 2 lig (2015, 2016), 2 Ukrayna Kupası (2014, 2015) ve bir Ukrayna Süper Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.
Ukraynalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2002-2004 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:50
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Ekici artık Fenerli!
Toplam 12
Yorum
fenoscan kendini göstersin bakalim bu sene fenosbahcede gerekirse seneye onu da aliriz
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Rodriguinho hamlesi
Toplam 10
Yorum
alex bence bülent uyguna şans vermek lazım.bülent hocanın takımları çok mücadeleci ve baskılı oynuyor genelde. antepte çok şanssızlıklar yaşadı.
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 5
Yorum
doğan arslan maç sonuçlarından haberin yok anlaşılan tabi Beşiktaşla berabere kalmak sizin için galibiyet kadar önemli :)
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