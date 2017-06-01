 Dinamo Kiev'de bir dönem sona erdi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dinamo Kiev'de bir dönem sona erdi

    Dinamo Kiev'de bir dönem sona erdi

    Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktör Serhiy Rebrov ile yollarını ayırdı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.

    Rebrov, teknik direktörlük kariyerine başladığı Dinamo Kiev ile 2 lig (2015, 2016), 2 Ukrayna Kupası (2014, 2015) ve bir Ukrayna Süper Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.

    Ukraynalı teknik adam, futbolculuk kariyerinde 2002-2004 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dinamo Kiev'de bir dönem sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.