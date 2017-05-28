İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic
İskoçya Kupası finalinde Aberdeen'i 2-1 yenen Celtic, şampiyonluğa ulaştı.
İskoçya Lig Kupası ve lig şampiyonluğunun ardından İskoçya Kupası'nı da kazanan yeşil-beyazlılar, yerel organizasyonlarda yenilmediği 2016-2017 sezonunu 3 kupayla tamamladı.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta Celtic'in gollerini 11. dakikada Stuart Armstrong ve 90+1. dakikada Tom Rogic kaydetti. Aberdeen'in tek golünü ise 9. dakikada Jonathan Hayes attı.
Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, İskoçya Kupası'nda 2013'ten bu yana ilk, toplamda ise 37. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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