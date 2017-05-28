 İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    İskoçya Kupası'nda şampiyon

    İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

    İskoçya Kupası finalinde Aberdeen'i 2-1 yenen , şampiyonluğa ulaştı.

    İskoçya Lig Kupası ve lig şampiyonluğunun ardından İskoçya Kupası'nı da kazanan yeşil-beyazlılar, yerel organizasyonlarda yenilmediği 2016-2017 sezonunu 3 kupayla tamamladı.

    İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta 'in gollerini 11. dakikada Stuart Armstrong ve 90+1. dakikada Tom Rogic kaydetti. Aberdeen'in tek golünü ise 9. dakikada Jonathan Hayes attı.

    Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, İskoçya Kupası'nda 2013'ten bu yana ilk, toplamda ise 37. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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