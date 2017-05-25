Çin'den transfer yaptırımları geldi!

Federasyondan yapılan açıklamada, Çin kulüplerinin yabancı futbolcu transferinde astronomik miktarlar ödemesini engellemek ve ülke futbolunun altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni önlem alındığı belirtildi.

Buna göre, borcu olan Çin kulüpleri, 19 Haziran'da başlayacak transfer sezonunda yabancı futbolcuları kadrosuna katmak için ödediği miktar kadar altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çin Futbol Gelişim Fonu'na da verecek.

Çin futbolunun kalkınması amacıyla bu yönde bir karar alındığı belirtilen açıklamada, "Yabancı oyuncuların transferi için yapılan mantık dışı miktarlarda ödemeleri engellemek, Çin profesyonel futbol liglerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla bu yönde önlemler alındı. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Daha önce de benzer uygulamalara başvuran Çin Futbol Federasyonu, geçen ocak ayında aldığı kararla yabancı oyuncu konusunda kısıtlamaya giderek takımların en fazla 3 futbolcu ile sahada yer almasına izin vermişti. Her takımın ilk 11'inde Çin vatandaşı 23 yaş altı bir futbolcu oynatması da zorunluluk haline getirilmişti.