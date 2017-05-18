İsveç'te şike iddiası!

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, AIK takımından bir futbolcunun kendilerine şike teklifiyle ilgili bilgi ulaştırdığı, söz konusu bilgide Göteborg maçını kaybetmeleri neticesinde yüklü para teklif edildiği ve şike teklifi yapanların tehdit söyleminde bulunduğu ifadelerine yer verildi.



Şike iddiasına sert tepki gösteren İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjöstrand, "Bu, İsveç futboluna yönelik çok ciddi bir saldırı. Bunu kabul edemeyiz. Elimizdeki bilgilere göre Göteborg ile AIK arasındaki maçın temiz geçeceği garantisini veremezdik. Bu yüzden maçı erteledik." şeklinde konuştu.

