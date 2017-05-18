İsveç'te şike iddiası!
İsveç Futbol Federasyonu, şike iddiaları nedeniyle Göteborg ile AIK arasında bu akşam oynanması gereken birinci lig maçının ertelendiğini duyurdu
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, AIK takımından bir futbolcunun kendilerine şike teklifiyle ilgili bilgi ulaştırdığı, söz konusu bilgide Göteborg maçını kaybetmeleri neticesinde yüklü para teklif edildiği ve şike teklifi yapanların tehdit söyleminde bulunduğu ifadelerine yer verildi.
Şike iddiasına sert tepki gösteren İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjöstrand, "Bu, İsveç futboluna yönelik çok ciddi bir saldırı. Bunu kabul edemeyiz. Elimizdeki bilgilere göre Göteborg ile AIK arasındaki maçın temiz geçeceği garantisini veremezdik. Bu yüzden maçı erteledik." şeklinde konuştu.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:24
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Gomis’in tercihi Fransa
Toplam 7
Yorum
Aslan ALSANA BIR KALP HASTASI DAHA GECEN YILDA AVRUPANIN EN ÖNEMLI PIVOTUNU ALMISLARDI ADAMIN BASKETBOL OYNAMASI YASAKTI NASIL BIR ANLAYIS ISTIFA
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 2
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gsli son gulen iyi guler, hadi basak ananin ak sutu gibi helal sana sampionluk bu sene
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 11
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bjlgl 32 yasındaki adama 3,5 milyon yuh size
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