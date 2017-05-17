Spartak Moskova kupasını aldı

Şampiyonluğu ligin bitimine 3 hafta kala garantileyen Spartak Moskova, Otkrytiye Arena'da ağırladığı Terek Grozny karşısında maça hızlı başladı ve Denis Glushakov'un 15'inci ve 19'uncu dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Moskova temsilcisi, 74'üncü dakikada Quincy Promes ile bir kez daha ağları sarsarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından taraftarlar, 16 yıl aranın ardından yaşanan şampiyonluğun sevincini stadın içine girerek oyuncularla paylaştı. Sovyetler Birliği dönemi dahil tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Spartak Moskova kupayı taraftarları önünde kaldırdı.