Spartak Moskova kupasını aldı
Rusya Premier Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Terek Grozny'yi 3-0 mağlup eden Spartak Moskova, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Şampiyonluğu ligin bitimine 3 hafta kala garantileyen Spartak Moskova, Otkrytiye Arena'da ağırladığı Terek Grozny karşısında maça hızlı başladı ve Denis Glushakov'un 15'inci ve 19'uncu dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Moskova temsilcisi, 74'üncü dakikada Quincy Promes ile bir kez daha ağları sarsarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Maçın ardından taraftarlar, 16 yıl aranın ardından yaşanan şampiyonluğun sevincini stadın içine girerek oyuncularla paylaştı. Sovyetler Birliği dönemi dahil tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Spartak Moskova kupayı taraftarları önünde kaldırdı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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