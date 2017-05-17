 Spartak Moskova kupasını aldı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    kupasını aldı

    Spartak Moskova kupasını aldı

    Rusya Premier Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Terek Grozny'yi 3-0 mağlup eden , taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Şampiyonluğu ligin bitimine 3 hafta kala garantileyen , Otkrytiye Arena'da ağırladığı Terek Grozny karşısında maça hızlı başladı ve Denis Glushakov'un 15'inci ve 19'uncu dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Moskova temsilcisi, 74'üncü dakikada Quincy Promes ile bir kez daha ağları sarsarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Maçın ardından taraftarlar, 16 yıl aranın ardından yaşanan şampiyonluğun sevincini stadın içine girerek oyuncularla paylaştı. Sovyetler Birliği dönemi dahil tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaşan Spartak Moskova kupayı taraftarları önünde kaldırdı.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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