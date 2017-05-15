"Superclasico"nun galibi River Plate
Arjantin Premier Lig'de oynanan "Superclasico" maçında River Plate, deplasmanda Boca Juniors'ı 3-1 yendi.
Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da Boca Juniors, La Bombonera'da River Plate'i ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Gonzalo Martinez'in golüyle öne geçen konuk ekip, dokuz dakika sonra Lucas Alario ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Fernando Gago ile rakip fileleri havalandıran Boca Juniors, soyunma odasına 2-1 geride gitti.
Mücadelenin 90. dakikasında Sebastian Driussi ile bir gol daha bulan River Plate, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Ligde bir maç eksiği bulunan River Plate, bu galibiyetle puanını 45'e çıkarırken, 49 puanla lider durumda bulunan Boca Juniors ile farkı dört puana indirdi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
- Ozi’ye süper zam
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Yorum
SS OZİ İYİ HOŞTA ABİ Bİ FİZİĞİNİ GELİŞTİR BU YIL YAPTIKLARIN 2.5 M ETMEZ
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 1
Yorum
MACARONİ HAYYDAAA :))
- G.Saray 17 kişi çıktı
Toplam 1
Yorum
erdem 4 buuykte alt yapı niye var madem oyuncu cıkarmıyacaklar kapatın gıtsın en azında fuzli masfar olmaz
"Superclasico"nun galibi River Plate haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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