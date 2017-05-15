 Lavezzi bu pozu için özür diledi – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Lavezzi bu pozu için özür diledi

    Lavezzi bu pozu için özür diledi

    Geçen sene PSG'den Çin ekibi Hebei CFFC'ye transfer olan Arjantinli oyuncu Ezequiel Lazezzi, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan pozuyla ilgili özür diledi.

    Çin Süper Ligi'nin promosyonu için düzenlenen fotoğraf çekimi sırasında parmaklarıyla gözlerini iki yana gerdirerek verdiği poz olay olan Lavezzi'den konuyla ilgili özür açıklaması geldi.

    "Fotoğraf çekimi sırasında profesyonel fotoğrafçının bize verdiği direktifler doğrultusunda poz verdik. Ben de sadece eğlenceli kareler ortaya çıkması için komik pozlar vermek istedim. Çin halkını aşağılamak gibi bir amacım asla olamaz" diyen Lavezzi "Burada, Hebei kulübünün bir parçası olmaktan çok mutluyum. Tanıdığım her Çinli dost canlısı insanlar. Eğer birilerini kırdıysam özür dilerim. Gelecekte daha dikkatli olacağım" diyerek Çin halkının affına sığındı.

    Lavezzi, 2016 yılının Şubat ayında senelik 9 milyon € karşılığında PSG'den Hebei CFFC'ye imza atmıştı.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:45
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