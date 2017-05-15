Lavezzi bu pozu için özür diledi
Geçen sene PSG'den Çin ekibi Hebei CFFC'ye transfer olan Arjantinli oyuncu Ezequiel Lazezzi, geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan pozuyla ilgili özür diledi.
Çin Süper Ligi'nin promosyonu için düzenlenen fotoğraf çekimi sırasında parmaklarıyla gözlerini iki yana gerdirerek verdiği poz olay olan Lavezzi'den konuyla ilgili özür açıklaması geldi.
"Fotoğraf çekimi sırasında profesyonel fotoğrafçının bize verdiği direktifler doğrultusunda poz verdik. Ben de sadece eğlenceli kareler ortaya çıkması için komik pozlar vermek istedim. Çin halkını aşağılamak gibi bir amacım asla olamaz" diyen Lavezzi "Burada, Hebei kulübünün bir parçası olmaktan çok mutluyum. Tanıdığım her Çinli dost canlısı insanlar. Eğer birilerini kırdıysam özür dilerim. Gelecekte daha dikkatli olacağım" diyerek Çin halkının affına sığındı.
Lavezzi, 2016 yılının Şubat ayında senelik 9 milyon € karşılığında PSG'den Hebei CFFC'ye imza atmıştı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:45
- Onur Kıvrak'ın performansı düşüşte
Toplam 1
Yorum
Omerd61ts Yeni değilki düşüş. İyi kaleci ama. Muslera ile yan yana koyun
- Hepsini kazanmalıyız
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu her hafta aynı açıklama,bunu söylediğiniz 3 haftadan beri maç kazanamadınız çaylaklar.zavallı trabzon seni tutmak işkence ama biz sahibiniz
- Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 10
Yorum
sezgin bence en iyi transfer tuncay şanlı aykut gelmesin
Lavezzi bu pozu için özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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