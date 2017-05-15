En iyisi Enes Ünal

Hollanda’nın Twente takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, takımında sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Bursaspor'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce Manchester City'e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak gittiği Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon forma giydiği 32 maçta 18 gol atıp 3 de asist yapan genç oyuncu, kırmızı-beyazlı takımda sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

