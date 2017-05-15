En iyisi Enes Ünal
Hollanda’nın Twente takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal, takımında sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Bursaspor'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce Manchester City'e transfer olan Enes Ünal, kiralık olarak gittiği Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon forma giydiği 32 maçta 18 gol atıp 3 de asist yapan genç oyuncu, kırmızı-beyazlı takımda sezonun en iyi futbolcusu seçildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 24
Yorum
adalet Çok ayıp etmişler.Aslında teşekkür plaketi vermeleri lazımdı.
- Adım adım N'Diaye
Toplam 5
Yorum
Ahmet GÜNEŞ Bir futbolcuya bu kadar adam verilir mi Hele Ramazan hiç verilmemeli
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 24
Yorum
deniz Doğru bunu volkan yapıp alsaydı az bile aldı yazıklar olsun dersiniz ama kendinize geldimi çok bile dersiniz.
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