 Portekiz'de şampiyon Benfica! – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Portekiz'de şampiyon !

    Portekiz'de şampiyon Benfica!

    Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Vitoria Guimaraes'i 5-0 yenen , bitime 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

    Vitoria Guimaraes'i Franco Cervi, Raul Jimenez, Pizzi ve Jonas'ın (2) golleriyle 5-0 mağlup eden , puanını 81'e çıkardı.

    Kırmızı-beyazlı takım, 18 takımlı ligde son haftaya maç fazlasıyla Porto'nun 8 puan önünde girdi ve üst üste 4, toplamda da 36. şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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